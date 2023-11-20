14:59
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

Отчет: ущерб в десятки миллионов долларов от контрабанды, и ситуация ухудшается

«Недостатки, способствующие нелегальной торговле, снижают страновые кредитные рейтинги», — заявил старший советник по политике TRACIT Эстебан Джудичи на брифинге в Алматы.

В минувшую среду TRACIT — Транснациональный альянс по противодействию нелегальной торговле — презентовал в южной столице Казахстана отчет по объемам контрабанды и контрафакта в странах Центральной Азии.

По словам Эстебана Джудичи, нелегальная торговля растет из-за слабой защищенности границ, высокого уровня теневой экономики и несовершенства законов в государствах региона. Среди причин контрабанды эксперт также назвал системную коррупцию, недостаточные штрафы и меры наказания, а также огромные объемы контрабандного товара.

Это огромный теневой рынок, который идет мимо бюджета, хотя эти деньги могли бы пойти на социальные нужды, например, на развитие здравоохранения.

Эстебан Джудичи

Согласно отчету TRACIT, традиционно в регион завозят контрабандой табак, алкоголь, продукты питания, лекарства, одежду и аксессуары, а также ГСМ. Сомнительное лидерство здесь принадлежит сигаретам, алкоголю и лекарствам.

К примеру, в Кыргызстане доля нелегальных сигарет приближается к 9,5 процента. Источником этих данных названо прошлогоднее исследование международной компании Ipsos Group.

Таким образом, считают в Ipsos Group, от контрабанды сигарет мимо госбюджета в КР проходит от $6 миллионов до $7 миллионов в виде недополученных налогов.

Однако эксперты технологической компании NielsenIQ говорят, что доля контрабандных сигарет на кыргызском рынке была 13,2 процента в 2022-м. Одной из причин роста контрабанды сигарет, помимо вышеназванных, эксперты альянса назвали постоянное повышение акцизов на табачные изделия.

В прошлом году, как сказано в отчете альянса, в Кыргызстане из незаконного оборота изъяли более 10 миллионов упаковок различных лекарств. Также в отчете TRACIT упомянул, что в 2022-м прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области совместно с Госинспекцией по охране окружающей среды и Гостехинспекцией сообщила, что незаконная добыча полезных ископаемых в регионе привела к потере государственных доходов на сумму 19,5 миллиона сомов.

Кроме констатации факта, в своем отчете TRACIT предложил конкретные рекомендации. Касались они Казахстана, но могут быть вполне применимы и в Кыргызстане. В частности, альянс считает, что государству необходим единый межведомственный координатор по борьбе с нелегальной торговлей. По мнению экспертов TRACIT, важно проводить последовательную налоговую политику, подключая к сотрудничеству частный сектор. Для улучшения защиты границ от контрабанды альянс рекомендует усилить кооперацию между соседними странами, устраняя схемы так называемого прерывания транзита или фиктивного транзита.

В области правоприменения, полагают в TRACIT, также нужны изменения: следует ужесточить уголовное наказание за контрабанду и усилить межведомственное взаимодействие на национальном уровне.

— Борьба с нелегальной торговлей в Центральной Азии требует комплексного подхода. Общими усилиями частный сектор и государство могут решить эту проблему, — считает Эстебан Джудичи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280085/
просмотров: 11384
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 94 овец и ягнят
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупную партию подсолнечного масла
Контрабанду лекарств на 1 миллион сомов пытались ввезти в Ош
Незаконную легализацию более 1 тысячи автомашин выявили в Кыргызстане
Контрабанду на 300 тысяч сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 150 норковых шапок
В Бишкеке нашли торговую точку, где незаконно продавали энергетики
Подпольный цех по производству сигарет обнаружили в Кара-Суйском районе
Кыргызстанец пытался незаконно провезти 11,7 миллиона рублей и $110 тысяч
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
В&nbsp;Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
25 февраля, воскресенье
13:00
Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изучении кыргызского языка Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изуче...
11:00
Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 февраля 1951 года
09:00
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
08:26
Закон «О погребении и похоронном деле», принятый парламентом, подписал президент
24 февраля, суббота
21:33
Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 февраля: все еще холодно
20:39
Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
20:03
Каким должно быть питание детей в подростковом возрасте. Рекомендация врачей