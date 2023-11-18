Кыргызстан продолжает брать кредиты и гранты. Депутат рассказал о новых займах

«Наш бюджет получает средства от доноров в качестве кредита и гранта. Ряд соглашений мы рассмотрим на следующей неделе на заседании комитета по бюджету», — сообщил депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

Образование:

$30 миллионов дает Международная ассоциация развития (МАР) в качестве кредита на 50 лет, но с нулевым процентом. Эти деньги пойдут на ремонтные и строительные работы 16 школ из 40, которые отобрали в целях укрепления сейсмостойкости зданий;

$20 миллионов в кредит под 1 процент в течение восьми лет и 1,5 процента в течение 24 лет (итого 32 года) дает Азиатский банк развития. Они еще к кредиту добавляют $20 миллионов в качестве гранта. На эти деньги хотят оснастить школы компьютерной и иной техникой, переработать школьную программу, переобучить учителей, укрепить потенциал инновационных школ.

«Под образование деньги нужно брать. Но будет ли большой эффект, когда школы в городах переуплотнены, а SMM-специалисты получают больше, чем учителя? Согласитесь, образование может быть современным. Но, когда в классе нет мест, нет нормального туалета в школе, а учитель занят вопросом, как прокормить семью, оно может оказаться формальным», — отмечает Дастан Бекешев.

Здравоохранение

Германия выделяет грант в размере 4,5 миллиона евро ($4,8 миллиона) для ремонта и оснащения перинатальных учреждений и противотуберкулезной больницы.

Теплоснабжение и электроэнергетика:

МАР выделяет на 50 лет $6,9 миллиона в качестве кредита с нулевым процентом под реконструкцию и обновление магистральных сетей бишкекской теплосети;

МАР и Зеленый климатический фонд выделяют $80,2 миллиона на реконструкцию быстровской ГЭС, строительство малой ГЭС на реке Тар, возведение подстанций, обучение и улучшение управления в области электроэнергетики. В том числе $67,7 миллиона поступают в качестве кредита от МАР на 50 лет, $10 миллионов — кредит от ЗКФ и $2,5 миллиона — грант от ЗКФ.

Налогообложение

Евразийский банк развития дает нам грант в $1 миллион 450 тысяч на улучшение администрирования налогов. В рамках этих денег создадут модули рейтинга налогоплательщиков и цифрового профиля налогоплательщика.

Чистый воздух

Пришло время брать кредит на 50 лет у МАР в размере $50 миллионов на строительство и мониторинг станций, измеряющих воздух в Бишкеке. Деньги также пойдут на обеспечение экологичного отопления, создание зеленых поясов и ирригационную систему в столице.

«Пока наша страна вынуждена брать кредиты и просить гранты, так как нет достаточных средств на решение многих актуальных проблем», — заключил депутат.