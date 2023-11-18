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Экономика

Может ли Кыргызстан перекрыть воду Казахстану? Ответ министра РК

Министр водных ресурсов и ирригации РК высказался о подаче воды из Кыргызстана в Казахстан. Он рассказал, может ли подача быть закрыта в одностороннем порядке, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Нуржана Нуржигитова, существует ли вероятность того, что КР может перестать подавать воду южным регионам РК.

«Есть специально созданные комиссии по бассейну Сырдарьи и рекам Шу и Талас. В рамках этих комиссий мы принимаем меры, распределяем воду в зависимости от водообеспеченности каждого периода. Если говорить о вероятности полного перекрытия воды, то такой опасности нет. Это же межгосударственное сотрудничество. Есть много других направлений, по которым Казахстан сотрудничает с другими странами. В одностороннем порядке такие решения не принимаются», — заявил он.

По словам главы министерства, еще в 1983 году был составлен план водораздела по рекам Талас и Шу. Трансграничные реки берут начало в Кыргызстане, потом по своему руслу переходят в Казахстан. Это природа. Сейчас у двух государств есть четкое разделение по рекам Шу и Талас.

«По Таласу разделение идет 50/50. Сколько бы воды ни проходило в течение месяца, половина положена Казахстану. По реке Шу: 42 процента РК и 58 процентов — КР. Но многое зависит от водообеспеченности каждого года. Последние три года мы наблюдаем маловодье по этим двум рекам. Чтобы регулировать этот вопрос, совместно с Министерством сельского хозяйства работаем по структуре посевных площадей, чтобы крестьянские хозяйства занимались вопросами менее влагоемких культур», — сказал Нуржан Нуржигитов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280065/
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