В Кыргызстане определились с размером миграционной квоты на 2024 год

Определена квота, устанавливающая предельную численность иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан для осуществления трудовой деятельности. Соответствующее распоряжение принял кабинет министров.

Это решение устанавливает предельное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут прибыть в КР для трудовой деятельности. Количество квот разделено по отраслям экономики и регионам.

Всего трудовая квота для иностранцев на следующий год составляет 25 тысяч человек.

В том числе по Бишкеку ее размер определен в 12 тысяч 850 человек, по Ошу — 845.

Другим распоряжением кабмина установлена предельная численность иностранцев и лиц без гражданства на иммиграцию в КР — 400 человек. Из них для Бишкека показатель составит 100 человек, Оша — 30.