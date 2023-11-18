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Экономика

В Кыргызстане самый высокий среди ЕАЭС рост цен на непродовольственные товары

В октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В Кыргызстане индекс потребительских цен и тарифов повысился на 0,9 процента. В нашей республике зафиксирован максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 11,1 процента).

В октябре 2023-го по сравнению с декабрем 2022 года наиболее высокий уровень инфляции (7,9 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, где в наибольшей мере возросли цены на продовольственные товары (на 6,8 процента) и услуги, оказываемые населению (на 9,6 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280054/
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