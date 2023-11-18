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Экономика

Партии и религиозные организации обяжут открыто публиковать отчеты о доходах

В Кыргызстане предлагается внести изменения в законодательные акты по вопросам предоставления отчетности некоммерческими организациями. Документ вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции.

В ведомстве напомнили, что правозащитное движение «Бир Дуйно» обращалось в Конституционный суд и просило признать нормы документа «О НКО» противоречащими Основному закону. Суд им отказал, но вынес отдельные рекомендации кабинету министров о единообразном применении требования о раскрытии налоговой отчетности.

Правозащитники, напомним, отмечали, что нормы о раскрытии налоговой отчетности не распространяются на иные общественные объединения, такие как политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации и кооперативы, а также на коммерческие организации. Следовательно, ограничения в виде обременений, таких как сдача отчета в налоговый орган и отмена коммерческой тайны, являются дискриминационными.

Такая обязанность приводит к чрезмерному ограничению деятельности некоммерческих организаций.

Конституционный суд подчеркивает, что, согласно Основному закону, политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности. Это прописано в статье 17 Закона «О некоммерческих организациях», в соответствии с которой НКО предоставляют в государственные органы сведения о своих доходах, расходах и имуществе согласно законодательству. При этом такие сведения не могут быть предметом коммерческой тайны. Они подлежат размещению на сайте уполномоченного налогового органа в сроки, установленные законодательством.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «О политических партиях», «О профессиональных союзах», «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» и «О кооперативах» для закрепления аналогичного порядка предоставления отчетности.

«Законодатель, устанавливая требования финансовой отчетности ко всем видам общественных объединений, должен придерживаться единообразного подхода и правового режима, которые обеспечивали бы им равные условия их жизнедеятельности. Дополнительное требование к некоммерческим организациям о публикации на сайте Налоговой службы сведений о сводной информации некоммерческих организаций об источниках формирования денежных средств, направлении их расходования, а также о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе хотя и не образует нарушение конституционных установлений, однако выступает отличительным обязательством, не присущим другим общественным объединениям (политическим партиям, профсоюзам). Недостаточная оправданность такого требования порождает сомнения у отдельных субъектов о его оправданности, а также о беспристрастности при его введении», — говорится в справке-обосновании к документу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280039/
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