Китайская Geely Motors думает над инвестированием в Иссык-Кульскую область

Новый полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Эмилбек Абдыкадыров встретился с делегацией автомобилестроительной компании Geely Motors. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся потенциальных инвестиций в Иссык-Кульскую область. Эмилбек Абдыкадыров заявил о готовности предоставить необходимую поддержку для успешной реализации будущих инвестиционных проектов в регионе, направленных на улучшение инфраструктуры и стимулирование экономического роста.

В свою очередь представители Geely Motors сказали, что готовы к долгосрочному сотрудничеству и исследованию потенциальных возможностей для инвестиций в Иссык-Кульскую область.