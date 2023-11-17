По итогам сентября государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $5 миллиардов 987,01 миллиона (531 миллиард 108,91 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

Как отмечается, $4 миллиарда 486,58 миллиона (398 миллиардов 4,07 миллиона сомов) составляет внешний долг, $1 миллиард 500,44 миллиона (133 миллиарда 103,94 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $140,6 миллиона. Внешний долг уменьшился на $9,48 миллиона, внутренний вырос на $150,1 миллиона.

По итогам сентября государственный долг составил 57,29 процента ВВП.

Больше половины (51,9 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы Кыргызстана — $2 миллиарда 330,22 миллиона. Еще $2 миллиарда 101,19 миллиона (46,8 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 38,5 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам августа составила $1 миллиард 726,59 миллиона.