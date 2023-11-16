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Экономика

Восемь барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС устранили в 2023 году

С начала 2023 года на внутреннем рынке Евразийского экономического союза устранили восемь барьеров, пять препятствий с признаками барьеров и одно ограничение. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, на сегодня в реестре препятствий и барьеров содержатся три барьера. Вся информация о препятствиях содержится на портале функционирования внутренних рынков союза.

«С помощью портала любое физическое и юридическое лицо может обратиться по вопросам препятствий и барьеров. На портале содержится информация по квалификации препятствий на внутреннем рынке союза. На нем размещены аналитическая информация, подготовленная комиссией, и ответы на часто возникающие вопросы в сфере функционирования союза, а также краткая и актуальная информация о рассмотренных и рассматриваемых кейсах по регулированию споров в рамках функционирования внутренних рынков союза», — рассказала Ия Малкина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279896/
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