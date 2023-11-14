Цифра дня. 9,9 тонны золота продал Кыргызстан с начала года

За девять месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал 9,9 тонны золота на $619,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Всего за месяц показатель вырос на 1,2 тонны. При этом в 2022-м за аналогичный период поставлено только 69,4 килограмма золота на $905,6 тысячи.

Нынешние данные по объемам вывоза золота в 143 (!) раза больше уровня прошлого года.

Основной объем экспорта драгоценного металла пришелся на Швейцарию. Туда поставили 8 тонн на $502,8 миллиона. Сведения за восемь месяцев 2023-го показывали экспорт на уровне 7,1 тонны. Получается, за месяц КР вывезла в Швейцарию почти 882,2 килограмма золота.

Кроме того, республика поставила 984,3 килограмма драгметалла на $60 миллионов в Гонконг и 908,8 килограмма на $56,7 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022-м почти весь объем золота по итогам девяти месяцев года экспортирован в Турцию. В этом году поставок в эту страну не было.