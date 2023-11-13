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Экономика

Мошенники предлагают услуги трейдера, прикрываясь лицензией Нацбанка

Отдельные лица предлагают услуги профессионального трейдера, предъявляя фальшивую лицензию. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Регулятор отмечает, что не выдавал лицензионно-разрешительных документов на имя И.М. и не лицензирует брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Нацбанк рекомендует не вступать в какие-либо договорные взаимоотношения с подобными гражданами и не передавать им финансовые средства.

«В случае фактов мошенничества со стороны неизвестных лиц, предоставляющих услуги профессионального трейдера на основании лицензии, выданной Национальным банком, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел», — говорится в сообщении.

НБ КР выдает разрешительные документы только банкам, микрофинансовым, платежным организациям, кредитным союзам и обменным бюро.

Граждан призывают быть внимательными и осторожными. Нужно тщательно просматривать все документы, регламентирующие отношения между сторонами (лицензии, свидетельства об учетной регистрации, договоры, соглашения), и перепроверять любую информацию в официальных источниках.

При обнаружении предложений подозрительных лиц и по всем вопросам, входящим в компетенцию Нацбанка, можно обращаться в финансовый регулятор по электронной почте mail@nbkr.kg или по телефону +996312610486.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279522/
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