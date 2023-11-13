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Экономика

Кыргызстан оказался среди лидеров по экспорту автомобилей в Россию

За 10 месяцев 2023-го в Россию импортировали 889,4 тысячи легковых автомобилей — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Основным поставщиком новых машин в РФ стал Китай. На его долю пришлось около 80 процентов всех поставок. Самыми популярными импортными китайскими брендами являются Chery с долей 23 процента, Changan (10 процентов), OMODA (9 процентов), Geely (8 процентов) и EXEED (7 процентов).

В качестве популярных направлений ввоза новых автомашин в Россию выступают Казахстан (7,5 процента), Кыргызстан (5,8 процента), Беларусь (2,5 процента), Армения (1,6 процента) и ОАЭ (1 процент).

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что к концу года импорт из РК существенно сократился и основным «транзитным коридором» пока остается КР.

По автомобилям с пробегом ситуация несколько иная. Тут лидером выступает Япония, доля которой составляет 54 процента. На втором месте Армения (14,3 процента). Далее следуют Беларусь (11,3 процента), Южная Корея (7,2 процента), Кыргызстан (4,6 процента) и Германия (2,9 процента).

Наиболее популярной маркой среди импортных машин с пробегом является Toyota с долей 27,4 процента. За ней идут Honda (16 процентов), Kia (7 процентов), BMW (6,5 процента), Nissan (6,3 процента) и Hyundai (5 процентов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279502/
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