Решение принято. 100 процентов акций «Халык банк Кыргызстан» хотят продать

Народный банк Казахстана хочет продать «дочку» в Кыргызстане. Сделка будет закрыта после получения разрешения от Национального банка КР.

Народный банк Казахстана (Halyk Bank, входит в Halyk Group) планирует продать 100 процентов акций своего дочернего банка в Кыргызстане казахстанской инвестиционной группе Visor Group, говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи.

«Народный банк Казахстана сообщает о достижении соглашения с консорциумом покупателей, входящих в инвестиционную группу Visor International DMCC, о продаже 100 процентов акций «Халык банк Кыргызстан», — уточняется в информации.

Ожидается, что сделка будет закрыта после получения разрешения от Национального банка КР.

При этом Visor Group хочет сохранить банк как юридическое лицо. Инвестиционная группа планирует дальше развивать кредитную организацию.

Ранее сообщалось, что Halyk Bank в ноябре 2022 года также договаривался о продаже таджикской «дочки» Международному банку Таджикистана. В конце 2022-го Народный банк Казахстана продал дочернюю структуру в России — Москоммерцбанк — за 7,3 миллиарда тенге.

Halyk Group осуществляет банковскую, страховую, брокерскую и лизинговую деятельность. Ядром группы является Halyk Bank — крупнейший банк Казахстана. Он находится под контролем Тимура и Динары Кулибаевых.