С 1 января отменяются патенты на торговлю. Список видов деятельности

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает, что с 1 января 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.
С указанной даты прекращают свое действие патенты на следующие виды деятельности:
- розничная реализация на рынках и мини-рынках;
- розничная реализация в магазинах;
- розничная реализация вне магазинов, торговых центров и рынков;
- розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек;
- реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций;
- реализация продукции сети «быстрого питания» (фастфуд);
- разведение и реализация домашних животных;
- производство (реализация) хлеба;
- производство (реализация) пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому;
- реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления;
- изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов;
- деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов.
В ГНС предупреждают, что осуществляющим торговлю по патенту необходимо до 1 января 2024 года перейти на другой режим налогообложения: на общий налоговый режим или единый налог.
«Ставки единого налога составляют 0 процентов при годовом объеме выручки до 8 миллионов сомов, 0,5 процента — до 30 миллионов и 1 процент — до 50 миллионов сомов. Работающие по единому налогу обязаны использовать ККМ и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также другие обязательства», — пояснили в ГНС.
Для перехода на другой налоговый режим необходимо подать заявление в налоговый орган (в бумажном виде или онлайн).