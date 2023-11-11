С 1 января отменяются патенты на торговлю. Список видов деятельности

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает, что с 1 января 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.

С указанной даты прекращают свое действие патенты на следующие виды деятельности:

розничная реализация на рынках и мини-рынках;

розничная реализация в магазинах;

розничная реализация вне магазинов, торговых центров и рынков;

розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек;

реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций;

реализация продукции сети «быстрого питания» (фастфуд);

разведение и реализация домашних животных;

производство (реализация) хлеба;

производство (реализация) пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому;

реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления;

изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов;

деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов.

В ГНС предупреждают, что осуществляющим торговлю по патенту необходимо до 1 января 2024 года перейти на другой режим налогообложения: на общий налоговый режим или единый налог.

«Ставки единого налога составляют 0 процентов при годовом объеме выручки до 8 миллионов сомов, 0,5 процента — до 30 миллионов и 1 процент — до 50 миллионов сомов. Работающие по единому налогу обязаны использовать ККМ и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также другие обязательства», — пояснили в ГНС.

Для перехода на другой налоговый режим необходимо подать заявление в налоговый орган (в бумажном виде или онлайн).