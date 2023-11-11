14:26
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

С 1 января отменяются патенты на торговлю. Список видов деятельности

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает, что с 1 января 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.

С указанной даты прекращают свое действие патенты на следующие виды деятельности:

  • розничная реализация на рынках и мини-рынках;
  • розничная реализация в магазинах;
  • розничная реализация вне магазинов, торговых центров и рынков;
  • розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек;
  • реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций;
  • реализация продукции сети «быстрого питания» (фастфуд);
  • разведение и реализация домашних животных;
  • производство (реализация) хлеба;
  • производство (реализация) пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому;
  • реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления;
  • изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов;
  • деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов.

В ГНС предупреждают, что осуществляющим торговлю по патенту необходимо до 1 января 2024 года перейти на другой режим налогообложения: на общий налоговый режим или единый налог.

«Ставки единого налога составляют 0 процентов при годовом объеме выручки до 8 миллионов сомов, 0,5 процента — до 30 миллионов и 1 процент — до 50 миллионов сомов. Работающие по единому налогу обязаны использовать ККМ и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также другие обязательства», — пояснили в ГНС.

Для перехода на другой налоговый режим необходимо подать заявление в налоговый орган (в бумажном виде или онлайн).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279465/
просмотров: 29887
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
В 2023 году от майнинга поступило 93,7 миллиона сомов налогов
Патенты на торговлю пока не отменяются. Садыр Жапаров подписал закон
В Кыргызстане обещают упростить процедуру уплаты налогов
Налоговая в 2023 году перевыполнила план по сбору налогов на 3 миллиарда сомов
Цифра дня. 296,5 миллиарда сомов налогов собрано в Кыргызстане в 2023 году
Ввести городской налог предложил депутат Бишкекского горкенеша
Штрафы, порно, паранджа, тонировка. Что обсуждали депутаты в 2023-м
Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
В&nbsp;Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
25 февраля, воскресенье
13:00
Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изучении кыргызского языка Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изуче...
11:00
Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 февраля 1951 года
09:00
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
08:26
Закон «О погребении и похоронном деле», принятый парламентом, подписал президент
24 февраля, суббота
21:33
Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 февраля: все еще холодно
20:39
Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
20:03
Каким должно быть питание детей в подростковом возрасте. Рекомендация врачей