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Экономика

Цены на хлеб. Бизнесменам выписали 13 штрафов за повышение стоимости

Служба антимонопольного регулирования за месяц наложила 13 штрафов за несоблюдение условий государственного регулирования цен на хлеб. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что служба проводила контрольные мероприятия на предмет правильности применения установленных цен.

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Всего за месяц совершено 220 выездов, охвачены 1 тысяча 259 хозяйствующих субъектов, выписано 72 предписания и наложено 13 штрафов.

В Госантимонополии добавили, что работа в рамках госрегулирования продолжается на ежедневной основе.

Напомним, что в начале октября в Кыргызстане ввели государственное регулирование цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Меры приняты для недопущения роста цен на социально значимые хлеб и хлебобулочные изделия и обеспечения их ценовой доступности для населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279462/
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