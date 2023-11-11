Кыргызстану могут грозить санкции из-за законопроекта Шайлообека Атазова

Международная организация труда запустила процедуру срочного реагирования в связи с вмешательством во внутренние дела профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов (ФПК).

Такие меры приняты структурой ООН в связи с принятием постановления Жогорку Кенеша от 21 июня этого года по Федерации профсоюзов КР и рассмотрением поправок в Закон «О профессиональных союзах», инициированных депутатом Шайлообеком Атазовым.

Напомним, Жогорку Кенеш на основании работы депутатской комиссии 21 июня 2023-го № 1293-VII принял постановление «Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению исполнения закона о профессиональных союзах».

В документе поручено:

депутатам Жогорку Кенеша подготовить предложения о внесении изменений в Закон «О профессиональных союзах»;

кабинету министров провести мероприятия по цифровизации и существенные кадровые реформы во всех структурах профсоюза, а также обеспечить создание новой структуры профсоюзов путем сокращения количества и укрупнения комитетов, советов профсоюзов.

«Постановлением даны поручения кабинету министров и Федерации профсоюзов Кыргызстана по вопросам определения структуры и функционирования профсоюзов, определения направлений деятельности, изменения уставов, управления недвижимой собственностью. Это является вмешательством во внутреннюю деятельность профсоюзов», — отмечают в ФПК.

Инициированные поправки в закон о профсоюзах они считают противоречащими Конституции, Гражданскому кодексу, другим законам, а также конвенциям Международной организации труда № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» и 98 «О применении принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров».

«Генеральный директор Международной организации труда уже провел переговоры с кабинетом министров по фактам грубого вмешательства в дела профсоюзов. Сообщается, что полученная информация будет рассматриваться на ближайших заседаниях комитета по свободе объединений и комитета экспертов МОТ. Это чревато международными санкциями в отношении Кыргызстана», — предупредили в ФПК.