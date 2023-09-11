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Экономика

Транзитные мощности Казахстана не позволяют кратно увеличить поставки газа в КР

Транзитные мощности Казахстана не позволяют кратно увеличить поставки газа из России в Кыргызстан. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, технически столичная теплоэлектроцентраль готова к переходу на газ. Она и сейчас его использует для подсветки угля. Сейчас ведутся переговоры с внешним поставщиком об увеличении объемов покупки газа.

«Раньше газ поставлялся в Кыргызстан из Узбекистана и Казахстана. С середины прошлого года он поступает из России транзитом через Казахстан. Транзитные мощности соседней страны не позволяют кратно увеличить объемы поставки газа в КР. Поэтому сейчас максимально, сколько мы сможем обеспечить газа для ТЭЦ, мы это сделаем. Ведутся переговоры, готовятся договоры для увеличения объемов поставки газа на ТЭЦ», — отметил Арзымат Алдаяров.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев заявлял о планах нарастить импорт российского газа. Это необходимо, потому что энергетики планируют газифицировать ТЭЦ Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274772/
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