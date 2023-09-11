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Экономика

Китайские компании начали добывать уголь в Кыргызстане

На месторождениях Ак-Улак и Беш-Буркан китайские компании начали работы по добыче угля. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, инвесторы из КНР готовы добывать ежегодно 1,8 миллиона тонн угля. Благодаря соглашениям с ними Кыргызстан хочет уйти от зависимости от казахстанского угля и использовать местное сырье. Калорийность угля планируется поднять за счет брекетирования.

«Во время визита председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в СУАР подписано девять документов по углю, шесть — по электроэнергии. Два объекта приступили к работе. Со следующего года мы начнем экспортировать уголь в Узбекистан, Китай и другие страны. У нас есть цель, чтобы эти 600 тысяч тонн, которые мы закупаем у Казахстана, переориентировать на закуп у местной компании», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274768/
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