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Экономика

Россия хочет участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1

«Если говорить о гидростроительстве, то надеемся, что будем участвовать в проекте Камбаратинской ГЭС-1», — заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА «Новости».

По его словам, есть предложения, а российским компаниям надо быть более активными: в кооперации с кем-то предлагать услуги, кто-то проектирует, кто-то строит.

Ранее о возможности вложиться в строительство этой гидроэлектростанции заявлял и Евразийский банк развития.

«Мы сейчас хотим принять активное участие в структурировании проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Тема возведения станции заявлена широко. Сейчас важно правильно его оформить, чтобы можно было профинансировать. Важно, чтобы все заинтересованные стороны участвовали в его создании. Тогда удастся выйти на окупаемую модель. Проект крупный, решает много проблем водноэнергетического комплекса всего региона», — заметил глава банка Николай Подгузов.

Напомним, в начале января министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали дорожную карту о совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Мощность будущей ГЭС составит 1 тысячу 860 мегаватт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 миллиарда кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Реализовать проект намечено до конца 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274723/
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