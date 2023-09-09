На кыргызско-казахской границе предлагают создать зеленый коридор

На кыргызско-казахской государственной границе предлагают создать зеленый коридор для скоропортящейся продукции. Такое предложение озвучено во время заседания Кыргызско-казахского делового совета.

Отмечено, что из-за проблем на границе водители не могут проехать по несколько дней. Иногда этот срок доходит до двух недель. За это время товар портится. Бизнес несет убытки, выплачивают штрафы за срыв сроков поставки.

Поэтому члены Кыргызско-казахского делового совета включили в протокол заседания предложение о разработке отдельного зеленого коридора для обеспечения свободного потока скоропортящихся товаров. Предложение будет отправлено правительствам двух стран для изучения.