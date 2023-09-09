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Экономика

Страны Центральной Азии — одни из наиболее уязвимых к рискам изменения климата

Страны Центральной Азии — одни из наиболее уязвимых к рискам изменения климата. Его последствием является дополнительный водный стресс, сообщил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на портале bne IntelliNews.

Ожидается, что в регионе произойдет большее повышение температуры по сравнению со среднемировым значением. Одновременно здесь одна из самых низких эффективность водопользования.

К 2040 году водный стресс в некоторых районах Центральной Азии увеличится в 2,8 раза.

Эффективное использование и распределение водных и энергетических ресурсов должно рассматриваться в контексте всего региона. Коллективный подход является ключевым аспектом.

«Разработка эффективного регулирования и управления водноэнергетическим комплексом Центральной Азии является невероятно сложной задачей. Однако крайне важно раскрыть весь потенциал всех трансграничных речных бассейнов путем создания новых эффективных механизмов совместного регионального регулирования», — уверен Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274616/
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