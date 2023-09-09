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Экономика

39 кыргызстанцев получили ипотеку благодаря Гарантийному фонду

На сегодня 39 кыргызстанцев воспользовались поддержкой ОАО «Гарантийный фонд» и стали собственниками недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что общая сумма выданных им гарантий составляет более 12,7 миллиона сомов. Благодаря этому люди получили ипотечные кредиты на сумму свыше 83,6 миллиона сомов.

Наибольшее количество жилой недвижимости приобретено в Чуйской и Нарынской областях, 14 и 12 единиц соответственно.

В августе ОАО «Гарантийный фонд» предоставил гарантии на сумму более 1,6 миллиона сомов, что позволило выдать ипотеку на 14,8 миллиона сомов. По итогам августа семь ипотечных гарантий предоставлены трем жителям Иссык-Кульской области и по одной в Чуйской, Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях.

Напомним, ОАО «Гарантийный фонд» подписало соглашение о предоставлении ипотечных гарантий для жителей регионов с ОАО «Государственная ипотечная компания» и ОАО «РСК Банк». Предмет соглашения — гарантийная поддержка для желающих приобрести собственное жилье в ипотеку, но испытывающих трудности с выполнением обязательного условия — внесения первоначального взноса от 10 до 20 процентов от стоимости жилья.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274615/
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