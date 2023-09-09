В Кыргызстане будут построены Евразийский торговый город и логистический парк

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев встретился с китайской делегацией, возглавляемой заместителем председателя Китайской торговой палаты по международному сотрудничеству в частном секторе экономики Люй Янем. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Стороны рассмотрели ряд проектов, включая строительство Евразийского торгового города в Кыргызстане. Предполагается, что он будет включать несколько специализированных товарно-торговых зон, а также выставочный конференц-центр, логистический парк и авиагрузовой центр. Планируемая площадь строительства составит 3 миллиона квадратных метров, а общий объем инвестиций оценивается в $277 миллионов.

«Кроме того, стороны согласовали планы по строительству Евразийского логистического индустриального парка в Оше. Площадь парка составит 2 квадратных километра, и на его реализацию будет направлено $41 миллион инвестиций. Это строительство приобретает особую актуальность с учетом запуска железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, что создаст большие возможности для развития логистической экономики в регионе», — отметили в Торгово-промышленной палате.