ГНС: Реформы в фискальной системе Кыргызстана увеличивают сбор налогов

Данные свидетельствуют о положительном влиянии реформ, проводимых в налоговой системе Кыргызстана, на качество налогового администрирования. Об этом сообщает ГНС.

В ведомстве напомнили, что с января по август 2023 года собрано 158 миллиардов 25,9 миллиона сомов налогов и платежей. В прошлом году за такой же период показатель составлял 131,9 миллиарда сомов, в 2021-м — 90,9 миллиарда сомов, 2020-м — 68,6 миллиарда сомов и 2019-м — 70,2 миллиарда сомов.

«Внедрение современных решений, таких как контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные и электронные счета-фактуры, аналитические онлайн-платформы, значительно упростило процесс учета и сбора налогов. Кроме того, проводимая аналитическая работа позволяет вывести предпринимательскую деятельность из тени, что в свою очередь повышает эффективность сбора налогов», — прокомментировали в Налоговой службе.

Результаты также достигаются благодаря разъяснительной работе среди налогоплательщиков по применению норм налогового законодательства и использованию цифровых налоговых услуг.

«Налоговая служба выражает признательность добросовестным налогоплательщикам и предпринимателям за их активное сотрудничество в достижении этих значимых результатов. ГНС продолжает работу по улучшению налоговой системы, обеспечивая справедливый и эффективный сбор налогов и страховых взносов, что способствует развитию экономики страны», — заключили в ведомстве.