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Экономика

Минэнерго: Строительство 11 малых ГЭС не повлияет на сток воды в Казахстан

В Министерстве энергетики Кыргызстана прокомментировали 24.kg сообщения казахских СМИ о возможных сложностях с водой в РК из-за строительства ГЭС.

В августе издание informburo.kz опубликовало статью «Кыргызстан строит несколько ГЭС. Что будет с водой в Казахстане?». В ней затрагивался вопрос строительства 11 малых ГЭС в Кыргызстане и высказывались опасения по обеспечению водой РК.

«Планируемые к постройке 11 гидроэлектростанций (ГЭС) «Ак-Терек», «Саркент», «Турген», «Шамси», «Боз-Учук», «Жергез», «Кара-Жыгач», «Сары-Таш», «Аманат», «Адын-Ункур» и «СиЭнЭй Энерджи» являются малыми ГЭС. Они не могут повлиять на сток воды в Казахстан», — заверили в Минэнерго.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274612/
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