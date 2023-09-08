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Экономика

Wildberries приостановила отгрузку товаров из Кыргызстана

Глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев встретился с представителем компании Wildberries Максимом Губановым, чтобы обсудить проблемы, связанные с отгрузкой товаров из Кыргызстана через  платформу. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

«Ежедневно Wildberries отгружает более 5 тонн товаров на общую сумму более $25 тысяч, и это только начало. Такая ситуация может серьезно повлиять на доходы кыргызстанцев, которые работают через эту платформу. Темир Сариев выразил готовность оказать содействие. Были предложения отгрузки товаров авиасообщением и железнодорожным путем. Все эти варианты будут тщательно изучаться», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274572/
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