16:22
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

А ты оплатил налог на транспорт? В Бишкеке начались рейды

В Свердловском районе Бишкека проводятся рейдовые мероприятия по обеспечению полноты сбора налога на движимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с истечением срока уплаты по налогу на транспорт муниципальной администрацией совместно с сотрудниками Налоговой службы и Патрульной службы милиции города проведены рейдовые мероприятия. Остановлены 38 автомобилей, составлено пять актов для наложения штрафов.

Напомним, что за уклонение от уплаты налога на транспортные средства предусмотрены штрафы в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274540/
просмотров: 6727
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят ввести сбор на содержание дорог с каждого литра ГСМ
Сегодня последний день уплаты налога на транспорт, жилье и придомовые участки
С сентября начнут штрафовать за неуплату налога на транспорт
Налог на имущество. Как и где посчитать сумму, которую нужно уплатить
Как и где можно оплатить налоги на транспорт, жилье и приусадебный участок
Не пользуешься авто? Нужно снять его с учета, чтобы не платить налог
В Кыргызстане отменен информационный расчет по налогу на транспортное средство
Для водителей хотят ввести дополнительный сбор на содержание дорог
Через Carcheck можно будет проверять уплату налога на транспорт
Оплату налога на транспорт водителями проверяют в Бишкеке
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в&nbsp;ЕАЭС С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
В&nbsp;Кыргызстане снова подорожал доллар В Кыргызстане снова подорожал доллар
Майнинг в&nbsp;Кыргызстане. Когда чиновники запутались в&nbsp;заявлениях Майнинг в Кыргызстане. Когда чиновники запутались в заявлениях
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
23 марта, суббота
16:07
Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцам...
16:04
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России
16:02
В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:34
ГУОБДД проверит улицы вокруг школ Кыргызстана