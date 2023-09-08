А ты оплатил налог на транспорт? В Бишкеке начались рейды

В Свердловском районе Бишкека проводятся рейдовые мероприятия по обеспечению полноты сбора налога на движимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с истечением срока уплаты по налогу на транспорт муниципальной администрацией совместно с сотрудниками Налоговой службы и Патрульной службы милиции города проведены рейдовые мероприятия. Остановлены 38 автомобилей, составлено пять актов для наложения штрафов.

Напомним, что за уклонение от уплаты налога на транспортные средства предусмотрены штрафы в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.