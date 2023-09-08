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Экономика

В Кыргызстане растет количество кредитов в национальной валюте

В июне кредиты в национальной валюте увеличились на 14,6 процента с декабря 2022 года до 178,7 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что продолжают демонстрировать высокий рост потребительские кредиты (+27,4 процента) и торговля (+15,9 процента). Займы на сельское хозяйство выросли на 12,5 процента, ипотеку — на 8,9 процента.

Кредитный портфель в иностранной валюте вырос на 3,3 процента в основном за счет роста кредитов на торговлю на 11,6 процента.

Долларизация кредитного портфеля продолжает снижаться. В июне она уменьшилась на 1,8 процента — до 21,7 процента.

«Процентные ставки кредитного портфеля в национальной валюте все еще остаются на высоком уровне, учитывая сохранение текущих денежно-кредитных условий. Ставки по кредитам в национальной валюте составили 17,4 процента в июне, увеличившись на 0,3 процента. Ставки в иностранной валюте составили 8,6 процента, немного снизившись с декабря предыдущего года», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274522/
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