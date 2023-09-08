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Экономика

В 2022 году в Кыргызстане потратили 16,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

В 2022 году в Кыргызстане потребили 16,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

За пределы республики отпущено (экспортировано) 550 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это на 0,7 процента больше, чем в 2021-м.

При этом собственная выработка составила 13,8 миллиарда киловатт-часов, импорт — 2,8 миллиарда киловатт-часов.

В 2022-м по сравнению с предыдущим годом увеличилось потребление электроэнергии в промышленности (включая распределение электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и населению) — на 0,4 процента, строительстве — на 5,5 процента, сфере образования — на 1,7 процента.

Общие потери электроэнергии в прошлом году составили около 2,4 миллиарда киловатт-часов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274521/
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