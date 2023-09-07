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Экономика

В России продажи топлива на АЗС стали убыточными из-за роста биржевых цен на ГСМ

Продажи топлива на АЗС приносят их владельцам убытки, а биржевые цены на бензин и дизельное топливо раз за разом превышают исторические максимумы. Об этом сообщают «Ведомости».

Автозаправочные станции приносят их владельцам убытки, сообщает издание со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет». В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином Аи-92 и Аи-95 составляла минус 3 рубля, по дизелю — минус 2 рубля на литр. Представитель «Петромаркета» отметил, что торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, а дизельным топливом — с середины августа.

Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев подтвердил, что по многим нефтепродуктам на АЗС маржинальность сейчас отрицательная. Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 составляет минус 2,19 рубля на литр, а продажи Аи-92 и дизеля все еще выгодны, но маржа не превышает 63 копеек на литр.

«На маржинальность автозаправочного бизнеса негативно влияет рост цен на нефтепродукты в оптовом звене, отметили в «Петромаркете». Дмитрий Гусев объяснил, что в оптовом звене цена фактически формируется на рыночных условиях, подвержена сильным колебаниям и рознице не всегда удается сдержать рост цен в пределах инфляции. Он заметил, что АЗС обычно повышают маржинальность за счет дополнительных услуг, в том числе торговли едой, но не у всех региональных независимых сетей есть возможность организовать на заправке магазин», — говорится в статье.

«Ведомости» выяснили, что сейчас крупнейшие сети АЗС, в том числе «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть», сокращают стимулирующие акции для покупателей и отменяют скидки или не продлевают действующие. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кешбэка.

С начала года цена бензина на бирже Санкт-Петербурга выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в 1,5 раза. 6 сентября были в очередной раз превышены исторические максимумы: 1 тонна бензина Аи-92 торговалась по 65 тысяч 472 рубля, Аи-95 — по 76 тысяч 492 рубля, дизтоплива — по 68 тысяч 556 рублей. На АЗС стоимость литра бензина с начала года выросла на 4,8 процента, литра дизеля — на 0,6 процента при официальной инфляции в 3,4 процента.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве Валерия Андрианова, основными факторами, разгоняющими оптовые цены топлива, являются ускорение инфляции, рост экспорта и вступившее в силу с 1 сентября сокращение выплат в рамках демпфирующего механизма вдвое. Экономические стимулы для поставок топлива на внутренний рынок снижаются, подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274494/
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