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Экономика

По итогам 2023 года инфляция в Кыргызстане составит 10-12 процентов

Несмотря на высокую базу из-за аномально высоких темпов роста цен в течение 2022 года, уровень инфляции (декабрь 2023-го к декабрю 2022 года) прогнозируется в диапазоне 10-12 процентов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что это связано с сохраняющимися высокими показателями инфляционных ожиданий и обесценения обменного курса сома к доллару США с начала 2023 года.

«Несмотря на ожидаемое снижение цен на мировом продовольственном рынке в краткосрочном периоде, в течение 2023 года продовольственная часть инфляции будет оказывать значительное влияние на рост цен в Кыргызстане. Связано это в первую очередь с неблагоприятными климатическими условиями, вследствие чего в секторе сельского хозяйства появилась проблема с дефицитом поливной воды по сравнению с прошлым годом», — отмечает регулятор.

Прогноз по непродовольственной инфляции сохраняется на умеренно высоких значениях (в среднем около 12 процентов в 2023 году) с постепенным снижением к концу 2024 года. В нынешнем прогнозе регулятора вклад административных цен вырос в связи с относительно высоким фактическим повышением тарифов на электроэнергию (в мае 2023-го), тепловую энергию и горячую воду (в июне 2023 года) по сравнению с ожиданием в предыдущем прогнозном раунде.

«С учетом проводимой Национальным банком денежно-кредитной политики и при развитии ситуации в соответствии с прогнозом базового сценария годовая инфляция вернется к целевым показателям в 5-7 процентов к концу 2025 года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274411/
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