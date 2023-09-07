Цифра дня. 24 миллиарда сомов выделено из бюджета на энергосектор

Для финансового обеспечения сектора энергетики и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода за восемь месяцев 2023 года выделили 24 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

На подготовку к осенне-зимнему периоду выделили 4,3 миллиарда сомов. Из них на субсидирование тепловой энергии госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» — 1 миллиард 577,3 миллиона сомов. Эти расходы предусмотрены на компенсацию убытков предприятий теплоснабжения «Кыргызтеплоэнерго» в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию для населения.

На компенсацию 50-процентной льготы по оплате электричества населению, проживающему в условиях высокогорья, труднодоступных и отдаленных зонах выделены 131,8 миллиона сомов.

На приобретение угля и других видов топлива для бюджетных организаций республиканского бюджета перечислено 164 миллиона сомов. Бюджетным организациям, финансируемым из бюджета, на коммунальные услуги выделен 1 миллиард 799,9 миллиона сомов. На оплату электроэнергии местным государственным администрациям перечислено 689,8 миллиона сомов.

На покрытие затрат по импорту электроэнергии и закупку топливных ресурсов для тепловых станций городов Бишкека и Оша, для реализации плана по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, реализацию проекта строительства малой гидроэлектростанции «Бала-Саруу ГЭС» и на Орто-Токойском водохранилище на 2023 год из бюджета выделено 2,8 миллиарда сомов.

Для повышения финансовой устойчивости государственных стратегических энергетических предприятий, для увеличения уставных капиталов ОАО «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Минфин перечислил 10,8 миллиарда сомов.

Административные расходы Министерства энергетики составили 137,7 миллиона сомов.