04:41
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Цифра дня. 24 миллиарда сомов выделено из бюджета на энергосектор

Для финансового обеспечения сектора энергетики и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода за восемь месяцев 2023 года выделили 24 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

На подготовку к осенне-зимнему периоду выделили 4,3 миллиарда сомов. Из них на субсидирование тепловой энергии госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» — 1 миллиард 577,3 миллиона сомов. Эти расходы предусмотрены на компенсацию убытков предприятий теплоснабжения «Кыргызтеплоэнерго» в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию для населения.

На компенсацию 50-процентной льготы по оплате электричества населению, проживающему в условиях высокогорья, труднодоступных и отдаленных зонах выделены 131,8 миллиона сомов.

На приобретение угля и других видов топлива для бюджетных организаций республиканского бюджета перечислено 164 миллиона сомов. Бюджетным организациям, финансируемым из бюджета, на коммунальные услуги выделен 1 миллиард 799,9 миллиона сомов. На оплату электроэнергии местным государственным администрациям перечислено 689,8 миллиона сомов.

На покрытие затрат по импорту электроэнергии и закупку топливных ресурсов для тепловых станций городов Бишкека и Оша, для реализации плана по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, реализацию проекта строительства малой гидроэлектростанции «Бала-Саруу ГЭС» и на Орто-Токойском водохранилище на 2023 год из бюджета выделено 2,8 миллиарда сомов.

Для повышения финансовой устойчивости государственных стратегических энергетических предприятий, для увеличения уставных капиталов ОАО «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Минфин перечислил 10,8 миллиарда сомов.

Административные расходы Министерства энергетики составили 137,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274378/
просмотров: 2156
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме
Минэнерго заявляет, что ТЭЦ Бишкека готова к зиме
Скоро зима. Глава кабмина отправился на Кара-Кече, чтобы проверить отгрузку угля
Таалайбек Ибраев: Это не первый маловодный год, мы такое уже проходили
Школы и детские сады Кыргызстана готовы к предстоящей зиме
Акылбек Жапаров грозит увольнением, если зимой будут ЧС, как в Майлуу-Суу
ЧС в энергетике. Депутаты проверят водохранилища и готовность ГЭС к зиме
Депутат просит разъяснить намерение запретить продажу угля Кара-Кече в Бишкеке
Режим ЧС в энергетике. Проблем он не решит, зато развязал руки чиновникам
Энергетики увеличивают мощность подстанции «Главная»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются