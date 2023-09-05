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Экономика

Цифра дня. 33,9 миллиарда сомов выделили на образование с начала года

На сегодня сфера образования профинансирована на 33,9 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Расходы на заработную плату и отчисления в Социальный фонд составили 32,8 миллиарда сомов. На питание учащихся, воспитанников, студентов образовательных организаций — 454 миллиона. На стипендии образовательных организаций — 70,9 миллиона сомов.

На издание и приобретение учебников для общеобразовательных школ КР, в том числе для приобретения учебников Брайля, из бюджета перечислено 152 миллиона сомов, на международную олимпиаду школьников — 4 миллиона, республиканскую олимпиаду школьников и республиканскую олимпиаду по математике — 4,8 миллиона.

«На тестирование претендентов на получение аттестата с отличием «Алтын тамга» перечислили 1,8 миллиона сомов. На ремонт образовательных организаций — 114,1 миллиона. На абонентскую плату за интернет-связь в школах — 14 миллионов сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274279/
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