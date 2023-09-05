В Фонде обязательного медстрахования выявлены нарушения на 147,7 миллиона сомов

Выявлены финансовые нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования на 147 миллионов 793,3 тысячи сомов. Об этом сообщает Счетная палата.

Аудиторы провели оценку соответствия бюджета ФОМС за прошлый год. В результате обнаружены финансовые нарушения, бюджетные резервы и потери, а также нерациональное использование средств.

Из нарушений на 147,7 миллиона сомов подлежат восстановлению 50,3 миллиона. В ходе аудита восстановлены 31,7 миллиона сомов.

Нарушения и недостатки при расходовании средств составляют 144 миллиона 992,9 тысячи сомов. В том числе необоснованные выплаты по заработной плате оцениваются в 96,6 миллиона, необоснованное расходование материальных ценностей и денег (143,6 тысячи сомов) и командировочных (1 миллион 3,8 тысячи). Обнаружено завышение объемов строительно-монтажных работ на 4 миллиона 939,2 тысячи сомов. Кроме того, 13,4 миллиона бюджетных денег использованы не по назначению.

Сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность составила 28 миллионов 804,6 тысячи сомов, дополнительные расчетные доходы бюджета — 2 миллиона 378,2 тысячи.

Резервы и потери бюджета сложились на сумму 4 миллиарда 957,7 миллиона сомов. Среди них завышение стоимости товарно-материальных ценностей составляет 41,5 миллиона, излишнее финансирование бюджетных учреждений — 219,9 тысячи сомов и нарушения, связанные с выплатой заработной платы, — 21,1 миллиона.