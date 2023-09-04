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Экономика

За месяц от майнинга поступило 10,4 миллиона сомов налогов

В июле поступления в бюджет от уплаты налога на майнинг составили 10 миллионов 414,8 тысячи сомов. Об этом сообщается в отчете Минфина об исполнении бюджета.

Всего за семь месяцев казна пополнилась от этого налога на 44 миллиона 198 тысяч сомов.

Выплаты начали активно расти со второго квартала года. За апрель — июль в бюджет поступило 37 миллионов 540,6 тысячи сомов, или 85 процентов от всех выплат.

При этом самый большой объем поступлений отмечен в июне (10 миллионов 544,3 тысячи сомов) и июле (10 миллиона 414,8 тысячи сомов). Меньше всего налога на майнинг выплачено в феврале 2023-го — 738 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274120/
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