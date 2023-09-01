В Иссык-Кульской области начинается строительство трех малых ГЭС

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начинается строительство трех малых ГЭС на реке Чон-Жаргылчак. Об этом сообщает Фонд зеленой энергетики при Минэнерго.

Директор Фонда Эмилбек Орозбаев принял участие в церемонии закладки капсулы. Будут построены ГЭС «Чон Жаргылчак» и «Кичи Жаргылчак» мощностью 6 мегаватт каждая, а также ГЭС «Ак Терек» мощностью 4 мегаватта.

Партнерами и инвесторами проектов выступают компании ОсОО «40 Кэпитал Траст», ОсОО «ДАТТ Энерджи» и ОсОО «ИНТЕК».

Строительные работы планируется начать в этом году. Ожидается, что малые ГЭС начнут функционировать в 2025 году. К строительству и дальнейшей работе будут привлечены местные жители.

Директор Фонда зеленой энергетики Эмилбек Орозбаев отметил, что развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии является приоритетным направлением работы кабинета министров. Чтобы процесс шел быстрее, в рамках деятельности фонда начинает работать «единое окно». Там будут оказывать содействие в получении разрешительных документов, земельных участков под строительство объектов возобновляемых источников энергии.