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Экономика

С 26 июня начнутся розыгрыши призов лотереи «Требуй чек — выиграй приз»

С 26 июня по 1 июля пройдут розыгрыши призов лотереи «Требуй чек — выиграй приз!». Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В призовом фонде первого этапа — 1 тысяча 183 ценных приза, включая 10 электромобилей, 3 путевки в Дубай на двоих, 500 iPhone14, 500 смартфонов, 150 ноутбуков и 20 фенов марки «Дайсон».

С 26 по 30 июня на страницах Налоговой службы в Facebook и на YouTube-канале будут проводиться прямые трансляции розыгрышей 1 тысячи 170 призов.  Ежедневно 234 человека станут обладателями ценных призов.

Главное мероприятие состоится 1 июля в Бишкеке на площади Ала-Тоо, где будут разыграны суперпризы — 10 электромобилей и 3 путевки за границу.

«Розыгрыш будет сопровождаться увлекательной шоу-программой и большим концертом с участием звезд эстрады. Зрителей на площади ожидают приятные сюрпризы», — обещают в Налоговой службе.

Для участия в лотерее необходимо скачать приложение «Салык чек» и пройти регистрацию. При каждой покупке товаров или услуг требуйте кассовый чек от ККМ с фискальным модулем, затем отсканируйте его через приложение.

За каждую накопленную 1 тысячу сомов будет присвоен один ID-номер.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268605/
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