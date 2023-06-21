По итогам апреля 2023 года государственный долг Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 640,34 миллиона (493 миллиарда 642,85 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

По его данным, в том числе $4 миллиарда 524,93 миллиона (396 миллиардов 22,14 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $1 миллиард 115,41 миллиона (97 миллиардов 620,71 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $17,2 миллиона. Внешний увеличился на $13,84 миллиона, внутренний — на $3,35 миллиона.

По итогам апреля государственный долг составил 53,25 процента ВВП.

Больше половины (51,6 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы Кыргызстана — $2 миллиарда 333,53 миллиона. Еще $2 миллиарда 135,86 миллиона (47,2 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 38,4 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам апреля составила $1 миллиард 737,23 миллиона.