Бизнес Башкортостана хочет развивать экономические связи с Кыргызстаном

В Кыргызстан прибыла делегация из Башкортостана для укрепления экономических отношений между двумя регионами. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.

Предприниматели встретились с главой ТПП Темиром Сариевым. В составе делегации торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов, первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Лена Изотова, консультант торгового представительства РФ в КР Николай Бабкин и руководитель департамента выставочно-ярмарочной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» Лилия Зулькарнева.

Обсуждались перспективы развития экономических связей. Стороны отметили важность проведения совместных бизнес-форумов и выставок, которые помогут предпринимателям найти новых партнеров.

Сейчас Кыргызстан экспортирует в Башкортостан металлы, продовольствие и машиностроительные изделия.

«Башкортостан интересуется поставками продовольствия, овощей, фруктов и товаров легкой промышленности. Но высокая стоимость логистики в странах Центральной Азии создает определенные сложности. Чтобы поддержать бизнесменов, власти Башкортостана временно возмещают часть издержек на перевозку. При этом стороны уверены в том, что это временное решение и после решения логистических вопросов международные грузоперевозки станут более доступными для всех», — отметили в Торгово-промышленной палате.