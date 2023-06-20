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Экономика

В Кыргызстане хотят продлить запрет на экспорт древесины до 2024 года

В Кыргызстане предлагают продлить запрет на экспорт древесины. Проект постановления кабинета министров вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Напомним, срок действия предыдущего запрета истекает 1 августа 2023 года. Минэкономики и коммерции считает необходимым продлить его еще на полгода — до февраля 2024 года.

Такую меру ведомство объясняет необходимостью недопущения реэкспорта в третьи страны лесоматериалов, поставляемых из России в Кыргызстан.

Согласно постановлению правительства России, для Кыргызстана выделена экспортная квота в 29 тысяч 680 кубометров леса. РФ заявила, что мера обусловлена большим перетоком древесины в третьи страны. Данные Нацстаткома показывают рост экспорта леса в прошлом году по сравнению с показателями 2021-го. В Миэкономики считают, что это в том числе говорит и о реэкспорте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268470/
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