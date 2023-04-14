02:36
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Кыргызстан и Венгрия налаживают экономическое сотрудничество

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с представителями крупной венгерской компанией Matusz Vad Zrt. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Делегация во главе с совладельцем и директором компании Matusz — Vad Zrt Патриком Матусом прибыла в Кыргызстан для реализации контракта с ОсОО TORO. Кроме того, представители Венгрии хотят изучить вопрос увеличения поставок и диверсификации ассортимента продукции из Кыргызстана.

Стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Венгерская сторона проявила интерес в поставке халяльной мясной и рыбной продукции из Кыргызстана.

Рассмотрен инвестиционный потенциал каждой области Кыргызстана. Представителям компании рекомендовано обратить внимание на кыргызскую экологическую продукцию.

Кроме того, обсуждены вопросы об условиях заморозки и хранения продуктов, логистики из Кыргызстана в Венгрию. В частности открытия новых торговых логистических центров по продаже продуктов питания для реэкспорта, замороженных холодильных цехов для производства, связанных для перевозок данных продуктов.

Планируется, что 15 апреля бизнес-делегация посетит несколько предприятий, в том числе и убойный цех ОсОО TORO.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263382/
просмотров: 3455
Версия для печати
Материалы по теме
Прием заявок от кыргызстанцев на обучение в вузах Венгрии продлится до 15 января
Кыргызстан и Венгрия: новые возможности для развития энергетики
Кыргызстанцы могут подать онлайн-заявку для поступления в вузы Венгрии
К 95-летию Чингиза Айтматова. Дни кыргызского кино пройдут в Венгрии
В Кыргызстане пройдут Дни венгерского кино
Почетный Генеральный консул Венгрии Генрих Балян награжден Орденом Венгрии
Садыр Жапаров посетил финал мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике
Президент Кыргызстана встретился с премьер-министром Венгрии: о чем говорили
Президент Кыргызстана с рабочим визитом прибыл в Венгрию
Садыр Жапаров посетит Венгрию с рабочим визитом
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана