Кыргызстан и Венгрия налаживают экономическое сотрудничество

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с представителями крупной венгерской компанией Matusz Vad Zrt. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Делегация во главе с совладельцем и директором компании Matusz — Vad Zrt Патриком Матусом прибыла в Кыргызстан для реализации контракта с ОсОО TORO. Кроме того, представители Венгрии хотят изучить вопрос увеличения поставок и диверсификации ассортимента продукции из Кыргызстана.

Стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Венгерская сторона проявила интерес в поставке халяльной мясной и рыбной продукции из Кыргызстана.

Рассмотрен инвестиционный потенциал каждой области Кыргызстана. Представителям компании рекомендовано обратить внимание на кыргызскую экологическую продукцию.

Кроме того, обсуждены вопросы об условиях заморозки и хранения продуктов, логистики из Кыргызстана в Венгрию. В частности открытия новых торговых логистических центров по продаже продуктов питания для реэкспорта, замороженных холодильных цехов для производства, связанных для перевозок данных продуктов.

Планируется, что 15 апреля бизнес-делегация посетит несколько предприятий, в том числе и убойный цех ОсОО TORO.