«В ближайшие годы в Кыргызстане будет расти уровень электронной коммерции», — заявил глава ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев.

По его словам, рост отмечен уже сейчас. В республику «заходят» многие маркетплейсы.

«Благодаря этому мы сможем не только покупать большое количество товаров, но и продавать. Мы страна компактная, поэтому будем расти только вверх», — отметил Марат Черикчиев.

Операционный директор Ozon СНГ Алексей Сапон заметил, что электронная коммерция в КР будет расти быстрее, чем в России.

Президент Ассоциации электронной коммерции Айбек Куренкеев рассказал, что такому росту есть объяснение. На сегодня уровень проникновения сети 4G достиг 86 процентов. Стабильно увеличивается доля владения банковскими счетами среди взрослого населения.

«Это значит, что уже накопился потенциал для электронной коммерции. Мы ожидаем, что в ближайшие два года в республику придут большие инвестиции в инфраструктуру, логистику, склады», — заключил Айбек Куренкеев.