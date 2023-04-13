Рыбная отрасль парализована. Бизнес ждет возобновления экспорта в Россию

Владельцы рыбных хозяйств с нетерпением ждут снятия запрета на ввоз кыргызстанской форели в Россию. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор Ассоциации рыбных хозяйств Олег Досаев.

Отметим, сегодня в парламенте министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков обещал, что запрет на ввоз кыргызстанской рыбы в РФ возобновится на этой неделе. В феврале Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе КР с просьбой приостановить сертификацию форели и форелевой икры, отправляемых в Россию.

По словам Олега Досаева, за два месяца запрета рыбная промышленность республики полностью парализовалась.

«Рыба не продается, потому что на местном рынке перенасыщение. Казахстан забит дешевой рыбой. Нужен экспорт в РФ. Это для нас как глоток свежего воздуха. Все мы очень пристально наблюдаем и ждем, когда откроется экспорт в Россию», — говорит он.

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При этом эксперт подчеркивает, что вопрос, который волнует Россельхознадзор, — это не качество рыбы, а цикл производства продукта и его импорт в РФ.

«Мы выращиваем качественный продукт. У россиян вопрос связан с прослеживаемостью. То есть их интересует, откуда берется рыба, из каких водоемов, как она заходит в цех, как перерабатывается и экспортируется в РФ. Им нужен весь цикл: от икринки до готовой продукции. У нас это хромает. Хромает и у предприятий, и у ветеринарной службы, и у департамента рыбного хозяйства. То есть нет согласованности», — отмечает он.

Мало того, многие рыбоводы не знают, как правильно производить продукт. Не ведется разъяснительная работа о том, когда ветеринар должен присутствовать, как отправлять рыбу. Нет четких инструкций. Это проблема. Естественно, в такой ситуации каждый будет делать как умеет. Олег Досаев

Он не смог однозначно ответить, есть ли в запрете российской стороной об ограничении ввоза некоторых продуктов геополитическая подоплека. «Вы же видите, сначала свинина в «Тойбоссе», теперь молочники, до этого рыба. Говорить об этом четко я не могу, так как я не политик», — пояснил глава ассоциации.

Он добавил, что рыбоводы с нетерпением ждут снятия ограничений, которые введены еще в феврале.

Если экспорта в Россию не произойдет, то владельцы рыбных хозяйств вынуждены будут обращаться к кабмину Кыргызстана и высказать свои требования и недовольство.

«Мы для кого рыбу выращиваем? У нас ее огромное количество. Всегда был экспорт, и он должен быть. РФ — наиболее интересный рынок для сбыта рыбы, потому что он идет круглогодично. А у нас это сезонно. Сегодня едят, завтра нет», — объясняет Олег Досаев.

Выступая перед депутатами ЖК, министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков отметил, что промышленность пострадала из-за недобросовестных экспортеров, которые занимаются реэкспортом рыбной продукции с антибиотиками.

На вопрос о том, будет ли ассоциация требовать привлечения к ответственности недобросовестных предприятий, которые создают масштабные проблемы для рыбной отрасли страны, Олег Досаев ответил отрицательно.

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«Мы не будем просить кабмин принять меры в отношении недобросовестных компаний, потому как мы не знаем, насколько они недобросовестны, что делали неправильно. Мы можем только говорить о том, что наши фирмы в составе ассоциации, те рыбоводы, которые работают с форелью, — это добросовестные предприятия. Работают открыто. Мы готовы на любые проверки, инспекции, мониторинги. Поэтому ничье прошлое мы ковырять не будем. Мы просто не допустим впредь такого», — сказал он.

Вместе с тем предприниматель призывает госорганы и экспортеров к сотрудничеству.

«Будем требовать, чтобы те компании, которые вывозят рыбу, сотрудничали. Нужно, чтобы весь экспорт был в четком взаимодействии с департаментом рыбного хозяйства, Ветеринарной службой и со стороны бизнеса, ассоциации обязательно присутствовали наши представители. Чтобы мы не допускали экспорта непроверенной рыбы в РФ», — заключил он.

Отметим, 90 процентов выращиваемой рыбы в Кыргызстане экспортируется в Россию. По словам Олега Досаева, цену, которую дает российский рынок, не может дать ни Казахстан, ни тем более местный рынок.