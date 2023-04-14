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Экономика

Цифра дня. 353 миллиона сомов гарантий выдано для развития женского бизнеса

С начала года на развитие женского предпринимательства Гарантийный фонд предоставил гарантий на сумму свыше 353 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Всего выдано 529 гарантий. Это помогло предпринимательницам получить доступ к кредитам в объеме 754,9 миллиона сомов.

За весь период работы ОАО «Гарантийный фонд» на развитие женского предпринимательства выдано 1 тысяча 570 гарантий на 1 миллиард 713 миллионов сомов. Благодаря этому получено займов на сумму более 5 миллиардов сомов.

«Женщины, воспользовавшиеся услугами ОАО «Гарантийный фонд», представляют практически все отрасли в регионах страны, в том числе экспортоориентированные и импортозамещающие — швейники, сельхозпроизводители, переработчики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263205/
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