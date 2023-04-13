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Экономика

Интересует все. В Кыргызстане пройдет бизнес-форум с предпринимателями Германии

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев принял участие в заседании комитета по Восточной Европе и Центральной Азии Торговой палаты Гамбурга. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Уточняется, что в работе заседания также участвовали посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев и представители крупного бизнеса Гамбурга.

Темир Сариев рассказал о Кыргызстане, перспективах сотрудничества и привлечении инвестиций.

Отметим, что Гамбург — портовый город с хорошо развитой логистикой. Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан с выходом в Персидский залив через Туркменистан станет огромной возможностью для выхода нашей страны в государства Европы.

Представители немецкого бизнеса заинтересовались логистикой грузов, энергетикой, сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых.

В мае в Кыргызстане пройдет бизнес-форум с участием немецких предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263161/
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