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Экономика

МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2023 году на уровне 3,5 процента

Международный валютный фонд оставил без изменений прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2023-м. Об этом сообщается в апрельском обзоре МВФ.

Ожидается, что ВВП республики вырастет по итогам текущего года на 3,5 процента. Такими же ожидания были и в декабре 2022-го по итогам миссии МВФ в Кыргызстан. В 2024 году рост составит чуть больше — 3,8 процента.

Инфляция при этом останется высокой — 11,3 процента в 2023-м и 7,8 процента в 2024-м. Прогнозы пересмотрены в сторону повышения. В декабре МВФ ожидал рост цен в 10 и 6 процентов соответственно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263123/
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