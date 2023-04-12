Чернослив и грецкий орех на экспорт. Что еще интересует Германию в Кыргызстане

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев встретился с директором немецкой компании Commit Berlin Герритом Шмиттером, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

По данным пресс-службы ТПП, в ближайшее время ожидается визит делегации из Германии, в составе которой будут находиться представители шести крупных компаний. Бизнесмены также посетят город Ош и примут участие в работе бизнес-форума.

«Основным интересом немецких бизнесменов является сфера сельского хозяйства. В последние годы Кыргызстан начал экспортировать чернослив и грецкий орех в Германию, а также перспективными товарами для выхода на германский рынок являются шерсть и кожа яков», — говорится в сообщении.

В рамках рабочего визита в Германию глава ТПП КР Темир Сариев провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Германии Омурбеком Текебаевым. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и привлечения немецких инвестиций. В настоящее время посол активно приглашает кыргызских бизнесменов в Германию для поиска партнеров и знакомства с новыми технологиями.