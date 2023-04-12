02:26
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Чернослив и грецкий орех на экспорт. Что еще интересует Германию в Кыргызстане

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев встретился с директором немецкой компании Commit Berlin Герритом Шмиттером, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

По данным пресс-службы ТПП, в ближайшее время ожидается визит делегации из Германии, в составе которой будут находиться представители шести крупных компаний. Бизнесмены также посетят город Ош и примут участие в работе бизнес-форума.

«Основным интересом немецких бизнесменов является сфера сельского хозяйства. В последние годы Кыргызстан начал экспортировать чернослив и грецкий орех в Германию, а также перспективными товарами для выхода на германский рынок являются шерсть и кожа яков», — говорится в сообщении.

В рамках рабочего визита в Германию глава ТПП КР Темир Сариев провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Германии Омурбеком Текебаевым. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и привлечения немецких инвестиций. В настоящее время посол активно приглашает кыргызских бизнесменов в Германию для поиска партнеров и знакомства с новыми технологиями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263084/
просмотров: 4214
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Германия будут сотрудничать в сфере науки, исследований и инноваций
Акылбек Жапаров рассчитывает на инвесторов Германии и пригласил к сотрудничеству
Темир Сариев о том, как помочь бизнесу наладить диалог с государством
Германия плюс Центральная Азия. Осторожное движение по встречной полосе
Садыр Жапаров встретился с членами Восточного комитета германской экономики
Президент Германии встретился с главами стран Центральной Азии
Немецкая Knauf построит на севере Кыргызстана завод по переработке гипса
Садыр Жапаров вылетел в Германию. Состав делегации Кыргызстана
Садыр Жапаров едет в Германию на саммит «ФРГ — Центральная Азия»
Шохрух Саипов о свободе слова, коррупции и о том, почему переехал в Германию
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана