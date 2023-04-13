Цифра дня. 1,2 тысячи фактов контрабанды выявили таможенники с начала года

За первый квартал 2023 года выявлено 1,2 тысячи фактов правонарушений и преступлений в сфере контрабанды. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Государственной таможенной службы Алмаз Салиев.

По его данным, заведено 1 тысяча 123 дела о правонарушениях. По ним взыскали 8,2 миллиона сомов штрафов. Общая сумма платежей, уплаченных в рамках дополнительных и профилактических мероприятий, составила 72,2 миллиона сомов. Это на 22 миллиона сомов больше, чем в прошлом году.

«С начала года передали в суд 77 уголовных дел по фактам таможенных преступлений. По ним возмещен ущерб на 66,1 миллиона сомов. На 68,5 миллиона сомов возросли дополнительные поступления в бюджет — до 146,6 миллиона сомов», — рассказал Алмаз Салиев.