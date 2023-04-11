Россельхознадзор проверит молочные заводы Кыргызстана

С 10 по 16 апреля 2023 года специалисты Россельхознадзора проведут инспекцию пяти кыргызстанских молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе инспекции также запланировано посещение лабораторий, осуществляющих исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз (сборных пунктов).

По результатам инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого Ветеринарной службой Кыргызстана контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей.