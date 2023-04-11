03:38
USD 87.87
EUR 97.78
RUB 0.97
Экономика

Россельхознадзор проверит молочные заводы Кыргызстана

С 10 по 16 апреля 2023 года специалисты Россельхознадзора проведут инспекцию пяти кыргызстанских молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе инспекции также запланировано посещение лабораторий, осуществляющих исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз (сборных пунктов).

По результатам инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого Ветеринарной службой Кыргызстана контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262931/
просмотров: 4037
Версия для печати
Материалы по теме
Россельхознадзор проведет онлайн-инспекцию в девяти кыргызстанских компаниях
Россия сняла ограничения на ввоз рыбной и молочной продукции из Кыргызстана
ДНК свинины в колбасе «Тойбосс» не нашли. Минсельхоз озвучил итоги проверки
Россельхознадзор разрешил двум предприятиям из Кыргызстана ввозить рыбу в РФ
Семена ГМО в кукурузе из КР. Минсельхоз проводит расследование
Проблема остается. Рыба и молоко из Кыргызстана вернутся в РФ после инспекции
Россельхознадзор выявил ГМО в семенах кукурузы из Кыргызстана
Ассоциация развития АПК призвала искать альтернативные рынки для поставки молока
Россия запретила поставки молочной продукции из Кыргызстана
Россельхознадзор просит Кыргызстан не допустить заноса нового серотипа ящура
Популярные новости
Изъятие беспилотников в&nbsp;Казахстане прокомментировали чиновники Изъятие беспилотников в Казахстане прокомментировали чиновники
В&nbsp;Кыргызстане выставят на&nbsp;продажу использованные госномера В Кыргызстане выставят на продажу использованные госномера
Формы отчета по&nbsp;единому налогу обновили за&nbsp;два дня до&nbsp;сроков сдачи Формы отчета по единому налогу обновили за два дня до сроков сдачи
Налоговая: За&nbsp;сданные по&nbsp;старым формам отчеты штрафов не&nbsp;будет Налоговая: За сданные по старым формам отчеты штрафов не будет
Бизнес
Ушел из&nbsp;жизни предприниматель Нурбек Роман Ушел из жизни предприниматель Нурбек Роман
Банкинг будущего. &laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новый филиал и&nbsp;запустил онлайн-кредиты Банкинг будущего. «Бакай Банк» открыл новый филиал и запустил онлайн-кредиты
Акция от&nbsp;Doscredobank! SWIFT-переводы в&nbsp;китайских юанях&nbsp;&mdash; БЕСПЛАТНО! Акция от Doscredobank! SWIFT-переводы в китайских юанях — БЕСПЛАТНО!
Жители Джалал-Абада смогут оплачивать муниципальные услуги через Balance.kg Жители Джалал-Абада смогут оплачивать муниципальные услуги через Balance.kg
23 июля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 июля, суббота
23:00
Похищение сына Динары Кутмановой. В МВД сообщили где находится пропавший
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июля: в Бишкеке без осадков
19:59
На границе задержали мужчину. Он угрожал связями с Таймурасом Ташиевым
19:00
Цифра дня. 1,1 триллиона сомов — сумма выписанных электронных счетов-фактур
17:49
У бывшего главы Минприроды в Стамбуле похитили сына. Требуют $600 тысяч