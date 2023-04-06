По итогам февраля 2023 года государственный долг Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 598,9 миллиона (489 миллиардов 439,29 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

По его данным, в том числе $4 миллиарда 494,37 миллиона (392 миллиарда 884,43 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $1 миллиард 104,53 миллиона (96 миллиардов 554,86 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц уровень госдолга сократился на $32,17 миллиона. При этом внешний долг снизился на $26,3 миллиона, а внутренний — на $5,86 миллиона.

По итогам февраля 2023 года государственный долг составил 52,8 процента ВВП.

Больше половины (50,4 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы Кыргызстана — $2 миллиарда 266,3 миллиона. Еще $2 миллиарда 175,35 миллиона (48,4 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 39,7 процента занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам февраля 2023 года составила $1 миллиард 782,82 миллиона.